سيدي غاني إلى دولار برمودي

تحويل GHS إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٨٩٫٢١ bmd

1.00000 GHS = 0.08921 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:48 UTC
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GHS إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.064488.42451.437791.662350.963318.2015
1GBP1.1533411.2277101.9911.658381.917381.1110120.9939
1USD0.93950.814531183.07451.35081.561770.90517.1002
1INR0.01130910.009804830.012037410.01626010.01879960.01089380.205842

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Bermudan Dollar
1 GHS0.08921 BMD
5 GHS0.44603 BMD
10 GHS0.89206 BMD
20 GHS1.78412 BMD
50 GHS4.46030 BMD
100 GHS8.92061 BMD
250 GHS22.30152 BMD
500 GHS44.60305 BMD
1000 GHS89.20610 BMD
2000 GHS178.41220 BMD
5000 GHS446.03050 BMD
10000 GHS892.06100 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / Ghanaian Cedi
1 BMD11.21000 GHS
5 BMD56.05000 GHS
10 BMD112.10000 GHS
20 BMD224.20000 GHS
50 BMD560.50000 GHS
100 BMD1121.00000 GHS
250 BMD2802.50000 GHS
500 BMD5605.00000 GHS
1000 BMD11210.00000 GHS
2000 BMD22420.00000 GHS
5000 BMD56050.00000 GHS
10000 BMD112100.00000 GHS