1 دولار برمودي إلى سيدي غاني

تحويل BMD إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١ bmd
١١٫٢٥ ghs

1.00000 BMD = 11.25000 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Ghanaian Cedi
1 BMD11.25000 GHS
5 BMD56.25000 GHS
10 BMD112.50000 GHS
20 BMD225.00000 GHS
50 BMD562.50000 GHS
100 BMD1125.00000 GHS
250 BMD2812.50000 GHS
500 BMD5625.00000 GHS
1000 BMD11250.00000 GHS
2000 BMD22500.00000 GHS
5000 BMD56250.00000 GHS
10000 BMD112500.00000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Bermudan Dollar
1 GHS0.08889 BMD
5 GHS0.44444 BMD
10 GHS0.88889 BMD
20 GHS1.77778 BMD
50 GHS4.44444 BMD
100 GHS8.88889 BMD
250 GHS22.22223 BMD
500 GHS44.44445 BMD
1000 GHS88.88890 BMD
2000 GHS177.77780 BMD
5000 GHS444.44450 BMD
10000 GHS888.88900 BMD