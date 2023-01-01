سيدي غاني إلى مانات أذربيجاني

تحويل GHS إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 ghs
151.65 azn

1.00000 GHS = 0.15165 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 11:46 UTC
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GHS إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.064488.42131.437691.661830.9631518.1983
1GBP1.153611.2277101.9871.658251.916781.1110920.9902
1USD0.93950.814531183.07151.35071.561280.9048517.0972
1INR0.01130950.009805180.012037810.01625950.01879440.01089240.205813

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / مانات أذربيجان
1 GHS0.15165 AZN
5 GHS0.75825 AZN
10 GHS1.51650 AZN
20 GHS3.03300 AZN
50 GHS7.58250 AZN
100 GHS15.16500 AZN
250 GHS37.91250 AZN
500 GHS75.82500 AZN
1000 GHS151.65000 AZN
2000 GHS303.30000 AZN
5000 GHS758.25000 AZN
10000 GHS1516.50000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Ghanaian Cedi
1 AZN6.59412 GHS
5 AZN32.97060 GHS
10 AZN65.94120 GHS
20 AZN131.88240 GHS
50 AZN329.70600 GHS
100 AZN659.41200 GHS
250 AZN1648.53000 GHS
500 AZN3297.06000 GHS
1000 AZN6594.12000 GHS
2000 AZN13188.24000 GHS
5000 AZN32970.60000 GHS
10000 AZN65941.20000 GHS