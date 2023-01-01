جنيه جزر فوكلاند إلى جنيه جيرزي

تحويل FKP إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 fkp
999.07 jep

1.00000 FKP = 0.99907 JEP

Mid-market exchange rate at 20:14
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095491.29611.492431.657810.964418.7987
1 GBP1.1528711.26285105.2521.720571.911241.1118321.6724
1 USD0.91290.79186183.3451.362451.513430.880417.1615
1 INR0.01095340.009500990.011998310.01634710.01815860.01056330.205909

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جزر فوكلاند جنيه

FKP إلى USD

FKP إلى EUR

FKP إلى GBP

FKP إلى INR

FKP إلى JPY

FKP إلى RUB

FKP إلى AUD

FKP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / جنيه جيرسي
1 FKP0.99907 JEP
5 FKP4.99534 JEP
10 FKP9.99068 JEP
20 FKP19.98136 JEP
50 FKP49.95340 JEP
100 FKP99.90680 JEP
250 FKP249.76700 JEP
500 FKP499.53400 JEP
1000 FKP999.06800 JEP
2000 FKP1998.13600 JEP
5000 FKP4995.34000 JEP
10000 FKP9990.68000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / جنيه جزر فوكلاند
1 JEP1.00093 FKP
5 JEP5.00465 FKP
10 JEP10.00930 FKP
20 JEP20.01860 FKP
50 JEP50.04650 FKP
100 JEP100.09300 FKP
250 JEP250.23250 FKP
500 JEP500.46500 FKP
1000 JEP1000.93000 FKP
2000 JEP2001.86000 FKP
5000 JEP5004.65000 FKP
10000 JEP10009.30000 FKP