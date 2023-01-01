100 جنيه جيرزي إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل JEP إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ jep
١٠٠٫٤٥ fkp

1.00000 JEP = 1.00448 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

JEP إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 FKP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جيرسي / جنيه جزر فوكلاند
1 JEP1.00448 FKP
5 JEP5.02240 FKP
10 JEP10.04480 FKP
20 JEP20.08960 FKP
50 JEP50.22400 FKP
100 JEP100.44800 FKP
250 JEP251.12000 FKP
500 JEP502.24000 FKP
1000 JEP1004.48000 FKP
2000 JEP2008.96000 FKP
5000 JEP5022.40000 FKP
10000 JEP10044.80000 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / جنيه جيرسي
1 FKP0.99553 JEP
5 FKP4.97767 JEP
10 FKP9.95535 JEP
20 FKP19.91070 JEP
50 FKP49.77675 JEP
100 FKP99.55350 JEP
250 FKP248.88375 JEP
500 FKP497.76750 JEP
1000 FKP995.53500 JEP
2000 FKP1991.07000 JEP
5000 FKP4977.67500 JEP
10000 FKP9955.35000 JEP