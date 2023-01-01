دولار فيجي إلى دونغ فيتنامي

تحويل FJD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
١٠٬٧١٦٬٤٠٠ vnd

1.00000 FJD = 10716.40000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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FJD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868151.0647588.40481.43811.661340.964618.1856
1GBP1.1518711.22615101.8061.65611.913171.111120.9423
1USD0.939150.815561183.02871.350651.560310.905917.0797
1INR0.01131160.009822640.01204410.01626730.01879240.01091070.205708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

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FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Vietnamese Dong
1 FJD10716.40000 VND
5 FJD53582.00000 VND
10 FJD107164.00000 VND
20 FJD214328.00000 VND
50 FJD535820.00000 VND
100 FJD1071640.00000 VND
250 FJD2679100.00000 VND
500 FJD5358200.00000 VND
1000 FJD10716400.00000 VND
2000 FJD21432800.00000 VND
5000 FJD53582000.00000 VND
10000 FJD107164000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار فيجي
1 VND0.00009 FJD
5 VND0.00047 FJD
10 VND0.00093 FJD
20 VND0.00187 FJD
50 VND0.00467 FJD
100 VND0.00933 FJD
250 VND0.02333 FJD
500 VND0.04666 FJD
1000 VND0.09332 FJD
2000 VND0.18663 FJD
5000 VND0.46658 FJD
10000 VND0.93315 FJD