دولار فيجي إلى دونغ فيتنامي
تحويل FJD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار فيجي إلى دونغ فيتنامي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Fijian dollar
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار فيجي / Vietnamese Dong
|1 FJD
|10716.40000 VND
|5 FJD
|53582.00000 VND
|10 FJD
|107164.00000 VND
|20 FJD
|214328.00000 VND
|50 FJD
|535820.00000 VND
|100 FJD
|1071640.00000 VND
|250 FJD
|2679100.00000 VND
|500 FJD
|5358200.00000 VND
|1000 FJD
|10716400.00000 VND
|2000 FJD
|21432800.00000 VND
|5000 FJD
|53582000.00000 VND
|10000 FJD
|107164000.00000 VND