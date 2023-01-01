دولار فيجي إلى دينار تونسي

تحويل FJD إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
١٬٣٧٤٫٩٣٠ tnd

1.00000 FJD = 1.37493 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 10:59 UTC
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FJD إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.064988.41731.438151.661570.964818.188
1GBP1.1550711.23005102.1291.661181.919251.1144121.0086
1USD0.939050.812975183.02871.35051.560310.90617.0795
1INR0.011310.009791490.01204410.01626550.01879240.01091190.205706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Tunisian Dinar
1 FJD1.37493 TND
5 FJD6.87465 TND
10 FJD13.74930 TND
20 FJD27.49860 TND
50 FJD68.74650 TND
100 FJD137.49300 TND
250 FJD343.73250 TND
500 FJD687.46500 TND
1000 FJD1374.93000 TND
2000 FJD2749.86000 TND
5000 FJD6874.65000 TND
10000 FJD13749.30000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / دولار فيجي
1 TND0.72731 FJD
5 TND3.63654 FJD
10 TND7.27307 FJD
20 TND14.54614 FJD
50 TND36.36535 FJD
100 TND72.73070 FJD
250 TND181.82675 FJD
500 TND363.65350 FJD
1000 TND727.30700 FJD
2000 TND1454.61400 FJD
5000 TND3636.53500 FJD
10000 TND7273.07000 FJD