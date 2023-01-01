دولار فيجي إلى رينغيت ماليزي

تحويل FJD إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
2066.84 myr

1.00000 FJD = 2.06684 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:55 UTC
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FJD إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.064888.40521.438071.661670.9648518.1917
1GBP1.1548711.2298102.1041.660911.919161.1142721.0106
1USD0.939150.81314183.02521.350551.560550.9060517.0846
1INR0.01131150.00979390.012044510.01626670.01879610.0109130.205776

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

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FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / رينغيت ماليزي
1 FJD2.06684 MYR
5 FJD10.33420 MYR
10 FJD20.66840 MYR
20 FJD41.33680 MYR
50 FJD103.34200 MYR
100 FJD206.68400 MYR
250 FJD516.71000 MYR
500 FJD1033.42000 MYR
1000 FJD2066.84000 MYR
2000 FJD4133.68000 MYR
5000 FJD10334.20000 MYR
10000 FJD20668.40000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار فيجي
1 MYR0.48383 FJD
5 MYR2.41915 FJD
10 MYR4.83830 FJD
20 MYR9.67660 FJD
50 MYR24.19150 FJD
100 MYR48.38300 FJD
250 MYR120.95750 FJD
500 MYR241.91500 FJD
1000 MYR483.83000 FJD
2000 MYR967.66000 FJD
5000 MYR2419.15000 FJD
10000 MYR4838.30000 FJD