دولار فيجي إلى دينار أردني

تحويل FJD إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
312.279 jod

1.00000 FJD = 0.31228 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:52 UTC
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FJD إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.064988.42521.43821.662480.964918.1998
1GBP1.1551311.23102.1351.661181.920221.1145921.0214
1USD0.939050.813008183.03621.350551.561160.906117.0906
1INR0.0113090.009791010.012042910.01626460.01880090.01091210.205821

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / الدينار الأردني
1 FJD0.31228 JOD
5 FJD1.56139 JOD
10 FJD3.12279 JOD
20 FJD6.24558 JOD
50 FJD15.61395 JOD
100 FJD31.22790 JOD
250 FJD78.06975 JOD
500 FJD156.13950 JOD
1000 FJD312.27900 JOD
2000 FJD624.55800 JOD
5000 FJD1561.39500 JOD
10000 FJD3122.79000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / دولار فيجي
1 JOD3.20226 FJD
5 JOD16.01130 FJD
10 JOD32.02260 FJD
20 JOD64.04520 FJD
50 JOD160.11300 FJD
100 JOD320.22600 FJD
250 JOD800.56500 FJD
500 JOD1601.13000 FJD
1000 JOD3202.26000 FJD
2000 JOD6404.52000 FJD
5000 JOD16011.30000 FJD
10000 JOD32022.60000 FJD