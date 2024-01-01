Фиджийские доллары в иорданские динары

Сконвертируйте FJD в JOD по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = JD0,3169 JOD

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса FJD к JOD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

JOD
1 FJD в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,31750,3239
Низкий0,31110,3111
В среднем0,31440,3172
Изменение0.34%1.53%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 FJD к JOD

За последние 30 дней максимальный курс FJD к JOD составил 0,3175, а минимальный — 0,3111. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3144. Изменение курса FJD к JOD в процентном соотношении составило 0.34.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к JOD составил 0,3239, а минимальный — 0,3111. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3172. Изменение курса FJD к JOD в процентном соотношении составило 1.53.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график FJD к JOD

Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

FJD в USD

FJD в ZAR

FJD в AUD

FJD в EUR

FJD в SGD

FJD в INR

FJD в GBP

FJD в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Иорданский динар
1 FJD0,31688 JOD
5 FJD1,58438 JOD
10 FJD3,16876 JOD
20 FJD6,33752 JOD
50 FJD15,84380 JOD
100 FJD31,68760 JOD
250 FJD79,21900 JOD
500 FJD158,43800 JOD
1000 FJD316,87600 JOD
2000 FJD633,75200 JOD
5000 FJD1 584,38000 JOD
10000 FJD3 168,76000 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Фиджийский доллар
1 JOD3,15581 FJD
5 JOD15,77905 FJD
10 JOD31,55810 FJD
20 JOD63,11620 FJD
50 JOD157,79050 FJD
100 JOD315,58100 FJD
250 JOD788,95250 FJD
500 JOD1 577,90500 FJD
1000 JOD3 155,81000 FJD
2000 JOD6 311,62000 FJD
5000 JOD15 779,05000 FJD
10000 JOD31 558,10000 FJD