История обменного курса фиджийский доллар–иорданские динары

Обменный курс фиджийских доллара/иорданские динары сейчас составляет 0,317, отражая изменение в размере 0.049% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.159% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/иорданские динары колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,317, и минимумом, равным 0,312, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.682%.