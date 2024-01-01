Fiji dolarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile FJD → JOD çevirin

1.000 fjd
311,459 jod

1.00000 FJD = 0.31146 JOD

02:36 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85391.0729589.09111.453261.654770.9500418.3432
1 GBP1.171111.25655104.3361.701931.937921.1125921.482
1 USD0.932050.79583183.03381.354451.542260.8854517.096
1 INR0.01122450.009584410.012043310.0163120.01857390.01066370.205892

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Ürdün Dinarı
1 FJD0.31146 JOD
5 FJD1.55729 JOD
10 FJD3.11459 JOD
20 FJD6.22918 JOD
50 FJD15.57295 JOD
100 FJD31.14590 JOD
250 FJD77.86475 JOD
500 FJD155.72950 JOD
1000 FJD311.45900 JOD
2000 FJD622.91800 JOD
5000 FJD1557.29500 JOD
10000 FJD3114.59000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Fiji Doları
1 JOD3.21070 FJD
5 JOD16.05350 FJD
10 JOD32.10700 FJD
20 JOD64.21400 FJD
50 JOD160.53500 FJD
100 JOD321.07000 FJD
250 JOD802.67500 FJD
500 JOD1605.35000 FJD
1000 JOD3210.70000 FJD
2000 JOD6421.40000 FJD
5000 JOD16053.50000 FJD
10000 JOD32107.00000 FJD