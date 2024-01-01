250 Fiji dolarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile FJD → JOD çevirin

1,000FJ$ FJD = 0,3112JD JOD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → JOD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JOD
1 FJD → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,31750,3239
Düşük0,30910,3091
Ortalama0,31330,3170
Değişim-1.98%-1.67%
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1 FJD → JOD istatistikleri

FJD → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3175, en düşük 0,3091 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3133 oldu. FJD → JOD kurundaki değişiklik -1.98 değerindeydi.

FJD → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3239, en düşük 0,3091 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3170 oldu. FJD → JOD kurundaki değişiklik -1.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - JOD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Ürdün Dinarı
1 FJD0,31120 JOD
5 FJD1,55601 JOD
10 FJD3,11202 JOD
20 FJD6,22404 JOD
50 FJD15,56010 JOD
100 FJD31,12020 JOD
250 FJD77,80050 JOD
500 FJD155,60100 JOD
1000 FJD311,20200 JOD
2000 FJD622,40400 JOD
5000 FJD1.556,01000 JOD
10000 FJD3.112,02000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Fiji Doları
1 JOD3,21335 FJD
5 JOD16,06675 FJD
10 JOD32,13350 FJD
20 JOD64,26700 FJD
50 JOD160,66750 FJD
100 JOD321,33500 FJD
250 JOD803,33750 FJD
500 JOD1.606,67500 FJD
1000 JOD3.213,35000 FJD
2000 JOD6.426,70000 FJD
5000 JOD16.066,75000 FJD
10000 JOD32.133,50000 FJD