دولار فيجي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل FJD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
١٠٬١٠٢٫٢٠ czk

1.00000 FJD = 10.10220 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:49 UTC
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FJD إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065288.44341.438391.662560.9650518.2049
1GBP1.1548711.2301102.1351.661071.919931.1145121.0231
1USD0.93880.812942183.02991.350351.560790.9059517.0906
1INR0.01130670.009790960.012043910.01626340.0187980.01091110.205837

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 FJD10.10220 CZK
5 FJD50.51100 CZK
10 FJD101.02200 CZK
20 FJD202.04400 CZK
50 FJD505.11000 CZK
100 FJD1010.22000 CZK
250 FJD2525.55000 CZK
500 FJD5051.10000 CZK
1000 FJD10102.20000 CZK
2000 FJD20204.40000 CZK
5000 FJD50511.00000 CZK
10000 FJD101022.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار فيجي
1 CZK0.09899 FJD
5 CZK0.49494 FJD
10 CZK0.98988 FJD
20 CZK1.97977 FJD
50 CZK4.94942 FJD
100 CZK9.89884 FJD
250 CZK24.74710 FJD
500 CZK49.49420 FJD
1000 CZK98.98840 FJD
2000 CZK197.97680 FJD
5000 CZK494.94200 FJD
10000 CZK989.88400 FJD