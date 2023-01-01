بير إثيوبي إلى لاري جورجي

تحويل ETB إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٤٨٫٥٩ gel

1.00000 ETB = 0.04859 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 10:35 UTC
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ETB إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065788.47681.439231.663990.964518.2092
1GBP1.1536711.22935102.0631.660241.919511.1127121.0054
1USD0.938350.813438183.02221.35051.56140.90517.0866
1INR0.01130240.009797840.01204510.01626670.0188070.01090070.205808

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / لاري جورجي
1 ETB0.04859 GEL
5 ETB0.24296 GEL
10 ETB0.48591 GEL
20 ETB0.97182 GEL
50 ETB2.42955 GEL
100 ETB4.85910 GEL
250 ETB12.14775 GEL
500 ETB24.29550 GEL
1000 ETB48.59100 GEL
2000 ETB97.18200 GEL
5000 ETB242.95500 GEL
10000 ETB485.91000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / البر الإثيوبي
1 GEL20.58000 ETB
5 GEL102.90000 ETB
10 GEL205.80000 ETB
20 GEL411.60000 ETB
50 GEL1029.00000 ETB
100 GEL2058.00000 ETB
250 GEL5145.00000 ETB
500 GEL10290.00000 ETB
1000 GEL20580.00000 ETB
2000 GEL41160.00000 ETB
5000 GEL102900.00000 ETB
10000 GEL205800.00000 ETB