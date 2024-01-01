Эфиопские быры в грузинские лари

Сконвертируйте ETB в GEL по реальному обменному курсу

Br1,000 ETB = ₾0,02228 GEL

Среднерыночный курс в 21:00
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График изменения обменного курса ETB к GEL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GEL
1 ETB в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02340,0260
Низкий0,02230,0223
В среднем0,02280,0235
Изменение-3.19%-14.38%
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Соотношение 1 ETB к GEL

За последние 30 дней максимальный курс ETB к GEL составил 0,0234, а минимальный — 0,0223. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0228. Изменение курса ETB к GEL в процентном соотношении составило -3.19.

За последние 90 дней максимальный курс ETB к GEL составил 0,0260, а минимальный — 0,0223. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0235. Изменение курса ETB к GEL в процентном соотношении составило -14.38.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из эфиопских быров в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ETB из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ETB в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для эфиопский быр

ETB в USD

ETB в EUR

ETB в GBP

ETB в INR

ETB в JPY

ETB в RUB

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Эфиопский быр / Грузинский лари
1 ETB0,02228 GEL
5 ETB0,11142 GEL
10 ETB0,22284 GEL
20 ETB0,44568 GEL
50 ETB1,11419 GEL
100 ETB2,22838 GEL
250 ETB5,57095 GEL
500 ETB11,14190 GEL
1000 ETB22,28380 GEL
2000 ETB44,56760 GEL
5000 ETB111,41900 GEL
10000 ETB222,83800 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Эфиопский быр
1 GEL44,87570 ETB
5 GEL224,37850 ETB
10 GEL448,75700 ETB
20 GEL897,51400 ETB
50 GEL2 243,78500 ETB
100 GEL4 487,57000 ETB
250 GEL11 218,92500 ETB
500 GEL22 437,85000 ETB
1000 GEL44 875,70000 ETB
2000 GEL89 751,40000 ETB
5000 GEL224 378,50000 ETB
10000 GEL448 757,00000 ETB