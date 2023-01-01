جنيه مصري إلى كواشا زامبي

تحويل EGP إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٦٧٥٫٥٧ zmw

1.00000 EGP = 0.67557 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 10:29 UTC
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EGP إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066288.52611.43981.664510.964218.2177
1GBP1.153211.22955102.0891.660381.919521.1119221.0088
1USD0.93790.813306183.02951.35041.561160.904317.0866
1INR0.01129610.009795380.012043910.01626410.01880250.01089130.20579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / زيميو
1 EGP0.67557 ZMW
5 EGP3.37783 ZMW
10 EGP6.75566 ZMW
20 EGP13.51132 ZMW
50 EGP33.77830 ZMW
100 EGP67.55660 ZMW
250 EGP168.89150 ZMW
500 EGP337.78300 ZMW
1000 EGP675.56600 ZMW
2000 EGP1351.13200 ZMW
5000 EGP3377.83000 ZMW
10000 EGP6755.66000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / جنيه مصري
1 ZMW1.48024 EGP
5 ZMW7.40120 EGP
10 ZMW14.80240 EGP
20 ZMW29.60480 EGP
50 ZMW74.01200 EGP
100 ZMW148.02400 EGP
250 ZMW370.06000 EGP
500 ZMW740.12000 EGP
1000 ZMW1480.24000 EGP
2000 ZMW2960.48000 EGP
5000 ZMW7401.20000 EGP
10000 ZMW14802.40000 EGP