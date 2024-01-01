Mısır lirasından ZMW'ye

Reel döviz kuru ile EGP → ZMW çevirin

1.000 egp
866,94 zmw

1.00000 EGP = 0.86694 ZMW

02:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.93221.3550.7960831.5432183.0383.672930.7603
1 EUR1.0727511.453580.8539751.6554889.0793.940132.9981
1 CAD0.7380070.68795810.5875151.138961.28272.7106322.7013
1 GBP1.256151.170991.7020811.9385104.3084.6137138.6396

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Mısır lirasından ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / ZMW
1 EGP0.86694 ZMW
5 EGP4.33472 ZMW
10 EGP8.66943 ZMW
20 EGP17.33886 ZMW
50 EGP43.34715 ZMW
100 EGP86.69430 ZMW
250 EGP216.73575 ZMW
500 EGP433.47150 ZMW
1000 EGP866.94300 ZMW
2000 EGP1733.88600 ZMW
5000 EGP4334.71500 ZMW
10000 EGP8669.43000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Mısır Lirası
1 ZMW1.15348 EGP
5 ZMW5.76740 EGP
10 ZMW11.53480 EGP
20 ZMW23.06960 EGP
50 ZMW57.67400 EGP
100 ZMW115.34800 EGP
250 ZMW288.37000 EGP
500 ZMW576.74000 EGP
1000 ZMW1153.48000 EGP
2000 ZMW2306.96000 EGP
5000 ZMW5767.40000 EGP
10000 ZMW11534.80000 EGP