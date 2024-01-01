1 Mısır lirasından ZMW'ye

Reel döviz kuru ile EGP → ZMW çevirin

1,000E£ EGP = 0,5577ZK ZMW

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

EGP → ZMW çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

ZMW
1 EGP → ZMWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,55770,5577
Düşük0,54500,5279
Ortalama0,54970,5452
Değişim1.62%5.65%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 EGP → ZMW istatistikleri

EGP → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5577, en düşük 0,5450 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5497 oldu. EGP → ZMW kurundaki değişiklik 1.62 değerindeydi.

EGP → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5577, en düşük 0,5279 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5452 oldu. EGP → ZMW kurundaki değişiklik 5.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - ZMW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / ZMW
1 EGP0,55769 ZMW
5 EGP2,78847 ZMW
10 EGP5,57693 ZMW
20 EGP11,15386 ZMW
50 EGP27,88465 ZMW
100 EGP55,76930 ZMW
250 EGP139,42325 ZMW
500 EGP278,84650 ZMW
1000 EGP557,69300 ZMW
2000 EGP1.115,38600 ZMW
5000 EGP2.788,46500 ZMW
10000 EGP5.576,93000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Mısır Lirası
1 ZMW1,79310 EGP
5 ZMW8,96550 EGP
10 ZMW17,93100 EGP
20 ZMW35,86200 EGP
50 ZMW89,65500 EGP
100 ZMW179,31000 EGP
250 ZMW448,27500 EGP
500 ZMW896,55000 EGP
1000 ZMW1.793,10000 EGP
2000 ZMW3.586,20000 EGP
5000 ZMW8.965,50000 EGP
10000 ZMW17.931,00000 EGP