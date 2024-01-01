500 ZMW'den Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile ZMW → EGP çevirin

500 zmw
939,25 egp

1,000ZK ZMW = 1,879E£ EGP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → EGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,96871,9985
Düşük1,82601,7292
Ortalama1,88171,8438
Değişim-4.58%5.84%
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1 ZMW → EGP istatistikleri

ZMW → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,9687, en düşük 1,8260 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8817 oldu. ZMW → EGP kurundaki değişiklik -4.58 değerindeydi.

ZMW → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9985, en düşük 1,7292 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8438 oldu. ZMW → EGP kurundaki değişiklik 5.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Mısır Lirası
1 ZMW1,87850 EGP
5 ZMW9,39250 EGP
10 ZMW18,78500 EGP
20 ZMW37,57000 EGP
50 ZMW93,92500 EGP
100 ZMW187,85000 EGP
250 ZMW469,62500 EGP
500 ZMW939,25000 EGP
1000 ZMW1.878,50000 EGP
2000 ZMW3.757,00000 EGP
5000 ZMW9.392,50000 EGP
10000 ZMW18.785,00000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / ZMW
1 EGP0,53234 ZMW
5 EGP2,66170 ZMW
10 EGP5,32339 ZMW
20 EGP10,64678 ZMW
50 EGP26,61695 ZMW
100 EGP53,23390 ZMW
250 EGP133,08475 ZMW
500 EGP266,16950 ZMW
1000 EGP532,33900 ZMW
2000 EGP1.064,67800 ZMW
5000 EGP2.661,69500 ZMW
10000 EGP5.323,39000 ZMW