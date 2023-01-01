100 كواشا زامبي إلى جنيه مصري

تحويل ZMW إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ zmw
١٣٤٫٠٦ egp

1.00000 ZMW = 1.34056 EGP

Mid-market exchange rate at 08:05
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87571.0844590.26261.486131.674180.963818.7704
1 GBP1.1419411.23835103.0721.697031.911771.1006121.4342
1 USD0.922150.807526183.23351.37041.543810.888817.3087
1 INR0.01107880.009701940.012014410.01646450.01854790.01067840.207954

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / جنيه مصري
1 ZMW1.34056 EGP
5 ZMW6.70280 EGP
10 ZMW13.40560 EGP
20 ZMW26.81120 EGP
50 ZMW67.02800 EGP
100 ZMW134.05600 EGP
250 ZMW335.14000 EGP
500 ZMW670.28000 EGP
1000 ZMW1340.56000 EGP
2000 ZMW2681.12000 EGP
5000 ZMW6702.80000 EGP
10000 ZMW13405.60000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / زيميو
1 EGP0.74596 ZMW
5 EGP3.72978 ZMW
10 EGP7.45955 ZMW
20 EGP14.91910 ZMW
50 EGP37.29775 ZMW
100 EGP74.59550 ZMW
250 EGP186.48875 ZMW
500 EGP372.97750 ZMW
1000 EGP745.95500 ZMW
2000 EGP1491.91000 ZMW
5000 EGP3729.77500 ZMW
10000 EGP7459.55000 ZMW