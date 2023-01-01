جنيه مصري إلى وون كوري جنوبي

تحويل EGP إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٤٣٬٣٧٦ krw

1.00000 EGP = 43.37560 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 10:22 UTC
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EGP إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065688.49651.438881.663180.9645518.204
1GBP1.1536711.2293102.0921.659921.918681.1127721.0005
1USD0.938450.813471183.04851.35031.560790.90517.0833
1INR0.01129990.009795130.012041210.01625920.01879380.01089720.205703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / وون كوريا الجنوبية
1 EGP43.37560 KRW
5 EGP216.87800 KRW
10 EGP433.75600 KRW
20 EGP867.51200 KRW
50 EGP2168.78000 KRW
100 EGP4337.56000 KRW
250 EGP10843.90000 KRW
500 EGP21687.80000 KRW
1000 EGP43375.60000 KRW
2000 EGP86751.20000 KRW
5000 EGP216878.00000 KRW
10000 EGP433756.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / جنيه مصري
1 KRW0.02305 EGP
5 KRW0.11527 EGP
10 KRW0.23054 EGP
20 KRW0.46109 EGP
50 KRW1.15272 EGP
100 KRW2.30544 EGP
250 KRW5.76360 EGP
500 KRW11.52720 EGP
1000 KRW23.05440 EGP
2000 KRW46.10880 EGP
5000 KRW115.27200 EGP
10000 KRW230.54400 EGP