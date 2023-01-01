جنيه مصري إلى لاري جورجي

تحويل EGP إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٨٦٫٩٧ gel

1.00000 EGP = 0.08697 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 10:20 UTC
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EGP إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065588.47831.438531.663020.964518.2034
1GBP1.1535411.22915102.0681.659481.918451.1125920.9993
1USD0.938550.81357183.03921.35011.560790.905217.0844
1INR0.01130220.009797430.012042510.01625860.01879590.01090090.205739

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / لاري جورجي
1 EGP0.08697 GEL
5 EGP0.43487 GEL
10 EGP0.86974 GEL
20 EGP1.73948 GEL
50 EGP4.34870 GEL
100 EGP8.69741 GEL
250 EGP21.74352 GEL
500 EGP43.48705 GEL
1000 EGP86.97410 GEL
2000 EGP173.94820 GEL
5000 EGP434.87050 GEL
10000 EGP869.74100 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / جنيه مصري
1 GEL11.49770 EGP
5 GEL57.48850 EGP
10 GEL114.97700 EGP
20 GEL229.95400 EGP
50 GEL574.88500 EGP
100 GEL1149.77000 EGP
250 GEL2874.42500 EGP
500 GEL5748.85000 EGP
1000 GEL11497.70000 EGP
2000 GEL22995.40000 EGP
5000 GEL57488.50000 EGP
10000 GEL114977.00000 EGP