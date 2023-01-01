دينار جزائري إلى كرونة سويدية

تحويل DZD إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1000 dzd
81.34 sek

1.00000 DZD = 0.08134 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:12 UTC
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DZD إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065388.47571.438371.662840.965218.2009
1GBP1.1532711.2286102.0381.658861.917741.1131420.9909
1USD0.93870.813935183.05241.35021.560910.90617.0852
1INR0.01130250.009800250.012040610.01625720.01879430.01090880.205716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / الكرونا السويدية
1 DZD0.08134 SEK
5 DZD0.40669 SEK
10 DZD0.81338 SEK
20 DZD1.62676 SEK
50 DZD4.06689 SEK
100 DZD8.13378 SEK
250 DZD20.33445 SEK
500 DZD40.66890 SEK
1000 DZD81.33780 SEK
2000 DZD162.67560 SEK
5000 DZD406.68900 SEK
10000 DZD813.37800 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Algerian Dinar
1 SEK12.29440 DZD
5 SEK61.47200 DZD
10 SEK122.94400 DZD
20 SEK245.88800 DZD
50 SEK614.72000 DZD
100 SEK1229.44000 DZD
250 SEK3073.60000 DZD
500 SEK6147.20000 DZD
1000 SEK12294.40000 DZD
2000 SEK24588.80000 DZD
5000 SEK61472.00000 DZD
10000 SEK122944.00000 DZD