Алжирские динары в шведские кроны

Сконвертируйте DZD в SEK по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = kr0,08116 SEK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к SEK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SEK
1 DZD в SEKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08140,0814
Низкий0,07800,0759
В среднем0,07950,0780
Изменение3.83%3.73%
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Соотношение 1 DZD к SEK

За последние 30 дней максимальный курс DZD к SEK составил 0,0814, а минимальный — 0,0780. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0795. Изменение курса DZD к SEK в процентном соотношении составило 3.83.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к SEK составил 0,0814, а минимальный — 0,0759. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0780. Изменение курса DZD к SEK в процентном соотношении составило 3.73.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в шведские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Шведская крона
1 DZD0,08116 SEK
5 DZD0,40582 SEK
10 DZD0,81164 SEK
20 DZD1,62327 SEK
50 DZD4,05818 SEK
100 DZD8,11636 SEK
250 DZD20,29090 SEK
500 DZD40,58180 SEK
1000 DZD81,16360 SEK
2000 DZD162,32720 SEK
5000 DZD405,81800 SEK
10000 DZD811,63600 SEK
Обменные курсы Шведская крона / Алжирский динар
1 SEK12,32080 DZD
5 SEK61,60400 DZD
10 SEK123,20800 DZD
20 SEK246,41600 DZD
50 SEK616,04000 DZD
100 SEK1 232,08000 DZD
250 SEK3 080,20000 DZD
500 SEK6 160,40000 DZD
1000 SEK12 320,80000 DZD
2000 SEK24 641,60000 DZD
5000 SEK61 604,00000 DZD
10000 SEK123 208,00000 DZD