История обменного курса алжирский динар–шведские кроны

Обменный курс алжирских динара/шведские кроны сейчас составляет 0,081, отражая изменение в размере -0.144% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.598% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/шведские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,082, и минимумом, равным 0,080, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.997%.