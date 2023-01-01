بيزو دومنيكاني إلى دولار فيجي

تحويل DOP إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1000 dop
39.98 fjd

1.00000 DOP = 0.03998 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:48 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

DOP إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 FJD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065888.59691.438351.664790.9647518.2195
1GBP1.152811.22875102.1421.658261.919321.1121721.0051
1USD0.938250.813835183.12711.349551.562010.9048517.0947
1INR0.01128710.009790250.012029810.01623480.01879060.01088510.205645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

DOP إلى USD

DOP إلى EUR

DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / دولار فيجي
1 DOP0.03998 FJD
5 DOP0.19991 FJD
10 DOP0.39982 FJD
20 DOP0.79965 FJD
50 DOP1.99912 FJD
100 DOP3.99825 FJD
250 DOP9.99562 FJD
500 DOP19.99125 FJD
1000 DOP39.98250 FJD
2000 DOP79.96500 FJD
5000 DOP199.91250 FJD
10000 DOP399.82500 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / البيزو الدومينيكي
1 FJD25.01100 DOP
5 FJD125.05500 DOP
10 FJD250.11000 DOP
20 FJD500.22000 DOP
50 FJD1250.55000 DOP
100 FJD2501.10000 DOP
250 FJD6252.75000 DOP
500 FJD12505.50000 DOP
1000 FJD25011.00000 DOP
2000 FJD50022.00000 DOP
5000 FJD125055.00000 DOP
10000 FJD250110.00000 DOP