فرنك جيبوتي إلى دونغ فيتنامي

تحويل DJF إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
١٣٦٬٦١٩ vnd

1.00000 DJF = 136.61900 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 9:27 UTC
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DJF إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866251.06688.62451.438411.663550.966418.2324
1GBP1.154411.2305102.3011.660381.920261.1156121.046
1USD0.93810.812678183.13741.349351.560550.906617.1036
1INR0.01128360.009775120.012028310.01623040.01877070.01090480.205727

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / Vietnamese Dong
1 DJF136.61900 VND
5 DJF683.09500 VND
10 DJF1366.19000 VND
20 DJF2732.38000 VND
50 DJF6830.95000 VND
100 DJF13661.90000 VND
250 DJF34154.75000 VND
500 DJF68309.50000 VND
1000 DJF136619.00000 VND
2000 DJF273238.00000 VND
5000 DJF683095.00000 VND
10000 DJF1366190.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Djiboutian Franc
1 VND0.00732 DJF
5 VND0.03660 DJF
10 VND0.07320 DJF
20 VND0.14639 DJF
50 VND0.36598 DJF
100 VND0.73196 DJF
250 VND1.82991 DJF
500 VND3.65982 DJF
1000 VND7.31963 DJF
2000 VND14.63926 DJF
5000 VND36.59815 DJF
10000 VND73.19630 DJF