فرنك جيبوتي إلى دونغ فيتنامي
تحويل DJF إلى VND بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى دونغ فيتنامي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Djiboutian franc
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Djiboutian Franc / Vietnamese Dong
|1 DJF
|136.61900 VND
|5 DJF
|683.09500 VND
|10 DJF
|1366.19000 VND
|20 DJF
|2732.38000 VND
|50 DJF
|6830.95000 VND
|100 DJF
|13661.90000 VND
|250 DJF
|34154.75000 VND
|500 DJF
|68309.50000 VND
|1000 DJF
|136619.00000 VND
|2000 DJF
|273238.00000 VND
|5000 DJF
|683095.00000 VND
|10000 DJF
|1366190.00000 VND