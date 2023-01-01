فرنك جيبوتي إلى شلن تنزاني

تحويل DJF إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
١٤٬٠٦٩٫١٠ tzs

1.00000 DJF = 14.06910 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 9:27 UTC
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DJF إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866251.06688.62451.438411.663550.966418.2324
1GBP1.154411.2305102.3011.660381.920261.1156121.046
1USD0.93810.812678183.13741.349351.560550.906617.1036
1INR0.01128360.009775120.012028310.01623040.01877070.01090480.205727

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / الشلن التنزاني
1 DJF14.06910 TZS
5 DJF70.34550 TZS
10 DJF140.69100 TZS
20 DJF281.38200 TZS
50 DJF703.45500 TZS
100 DJF1406.91000 TZS
250 DJF3517.27500 TZS
500 DJF7034.55000 TZS
1000 DJF14069.10000 TZS
2000 DJF28138.20000 TZS
5000 DJF70345.50000 TZS
10000 DJF140691.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Djiboutian Franc
1 TZS0.07108 DJF
5 TZS0.35539 DJF
10 TZS0.71078 DJF
20 TZS1.42156 DJF
50 TZS3.55389 DJF
100 TZS7.10778 DJF
250 TZS17.76945 DJF
500 TZS35.53890 DJF
1000 TZS71.07780 DJF
2000 TZS142.15560 DJF
5000 TZS355.38900 DJF
10000 TZS710.77800 DJF