فرنك جيبوتي إلى دينار بحريني

تحويل DJF إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
٢٫١١٧ bhd

1.00000 DJF = 0.00212 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:15 UTC
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DJF إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.066388.66281.438871.664660.967418.2537
1GBP1.1540711.23055102.321.66051.921081.1164521.0654
1USD0.93780.812645183.151.34941.561160.9072517.1187
1INR0.01127870.009773240.012026510.01622850.01877520.0109110.205877

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / Bahraini Dinar
1 DJF0.00212 BHD
5 DJF0.01059 BHD
10 DJF0.02117 BHD
20 DJF0.04234 BHD
50 DJF0.10586 BHD
100 DJF0.21172 BHD
250 DJF0.52930 BHD
500 DJF1.05861 BHD
1000 DJF2.11721 BHD
2000 DJF4.23442 BHD
5000 DJF10.58605 BHD
10000 DJF21.17210 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Djiboutian Franc
1 BHD472.31900 DJF
5 BHD2361.59500 DJF
10 BHD4723.19000 DJF
20 BHD9446.38000 DJF
50 BHD23615.95000 DJF
100 BHD47231.90000 DJF
250 BHD118079.75000 DJF
500 BHD236159.50000 DJF
1000 BHD472319.00000 DJF
2000 BHD944638.00000 DJF
5000 BHD2361595.00000 DJF
10000 BHD4723190.00000 DJF