Франки Джибути в бахрейнские динары

Сконвертируйте DJF в BHD по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = .د.ب0,002120 BHD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса DJF к BHD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BHD
1 DJF в BHDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00210,0021
Низкий0,00210,0021
В среднем0,00210,0021
Изменение0.02%0.00%
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Соотношение 1 DJF к BHD

За последние 30 дней максимальный курс DJF к BHD составил 0,0021, а минимальный — 0,0021. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0021. Изменение курса DJF к BHD в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к BHD составил 0,0021, а минимальный — 0,0021. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0021. Изменение курса DJF к BHD в процентном соотношении составило 0.00.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в бахрейнские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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DJF в JPY

DJF в RUB

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DJF в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Бахрейнский динар
1 DJF0,00212 BHD
5 DJF0,01060 BHD
10 DJF0,02120 BHD
20 DJF0,04240 BHD
50 DJF0,10600 BHD
100 DJF0,21201 BHD
250 DJF0,53001 BHD
500 DJF1,06003 BHD
1000 DJF2,12005 BHD
2000 DJF4,24010 BHD
5000 DJF10,60025 BHD
10000 DJF21,20050 BHD
Обменные курсы Бахрейнский динар / Франк Джибути
1 BHD471,68700 DJF
5 BHD2 358,43500 DJF
10 BHD4 716,87000 DJF
20 BHD9 433,74000 DJF
50 BHD23 584,35000 DJF
100 BHD47 168,70000 DJF
250 BHD117 921,75000 DJF
500 BHD235 843,50000 DJF
1000 BHD471 687,00000 DJF
2000 BHD943 374,00000 DJF
5000 BHD2 358 435,00000 DJF
10000 BHD4 716 870,00000 DJF