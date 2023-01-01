كولون كوستاريكي إلى شلن تنزاني

تحويل CRC إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٤٬٦٩٦٫٨٣ tzs

1.00000 CRC = 4.69683 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 8:38 UTC
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CRC إلى TZS مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065388.55811.438161.663490.964918.202
1GBP1.1547311.23025102.271.660841.921061.114221.0204
1USD0.93870.812843183.12971.351.561520.905817.0863
1INR0.0112920.009778010.012029410.01623970.01878420.01089620.205538

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الشلن التنزاني
1 CRC4.69683 TZS
5 CRC23.48415 TZS
10 CRC46.96830 TZS
20 CRC93.93660 TZS
50 CRC234.84150 TZS
100 CRC469.68300 TZS
250 CRC1174.20750 TZS
500 CRC2348.41500 TZS
1000 CRC4696.83000 TZS
2000 CRC9393.66000 TZS
5000 CRC23484.15000 TZS
10000 CRC46968.30000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / كوستاريكا كولوين
1 TZS0.21291 CRC
5 TZS1.06454 CRC
10 TZS2.12909 CRC
20 TZS4.25818 CRC
50 TZS10.64545 CRC
100 TZS21.29090 CRC
250 TZS53.22725 CRC
500 TZS106.45450 CRC
1000 TZS212.90900 CRC
2000 TZS425.81800 CRC
5000 TZS1064.54500 CRC
10000 TZS2129.09000 CRC