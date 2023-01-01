كولون كوستاريكي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل CRC إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1000 crc
893.43 kzt

1.00000 CRC = 0.89343 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 8:34 UTC
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CRC إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.065788.59441.43791.66230.9647518.1963
1GBP1.1551311.23105102.341.660991.920221.1144221.0196
1USD0.938350.812315183.13261.349251.559820.905417.0745
1INR0.01128740.009771310.01202910.01623010.0187630.0108910.205389

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / تنغي كازاخستاني
1 CRC0.89343 KZT
5 CRC4.46715 KZT
10 CRC8.93430 KZT
20 CRC17.86860 KZT
50 CRC44.67150 KZT
100 CRC89.34300 KZT
250 CRC223.35750 KZT
500 CRC446.71500 KZT
1000 CRC893.43000 KZT
2000 CRC1786.86000 KZT
5000 CRC4467.15000 KZT
10000 CRC8934.30000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / كوستاريكا كولوين
1 KZT1.11928 CRC
5 KZT5.59640 CRC
10 KZT11.19280 CRC
20 KZT22.38560 CRC
50 KZT55.96400 CRC
100 KZT111.92800 CRC
250 KZT279.82000 CRC
500 KZT559.64000 CRC
1000 KZT1119.28000 CRC
2000 KZT2238.56000 CRC
5000 KZT5596.40000 CRC
10000 KZT11192.80000 CRC