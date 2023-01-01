دولار بليزي إلى شلن كيني

تحويل BZD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 bzd
73101 kes

1.00000 BZD = 73.10120 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 7:30 UTC
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BZD إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8651.064888.51021.437271.661540.96418.1926
1GBP1.1560711.231102.3251.66161.920891.1144521.0323
1USD0.939150.812348183.12381.34981.560430.905317.0855
1INR0.01129810.009772740.012030210.01623840.01877230.0108910.205543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / شلن كيني
1 BZD73.10120 KES
5 BZD365.50600 KES
10 BZD731.01200 KES
20 BZD1462.02400 KES
50 BZD3655.06000 KES
100 BZD7310.12000 KES
250 BZD18275.30000 KES
500 BZD36550.60000 KES
1000 BZD73101.20000 KES
2000 BZD146202.40000 KES
5000 BZD365506.00000 KES
10000 BZD731012.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / دولار بليز
1 KES0.01368 BZD
5 KES0.06840 BZD
10 KES0.13680 BZD
20 KES0.27359 BZD
50 KES0.68398 BZD
100 KES1.36797 BZD
250 KES3.41992 BZD
500 KES6.83985 BZD
1000 KES13.67970 BZD
2000 KES27.35940 BZD
5000 KES68.39850 BZD
10000 KES136.79700 BZD