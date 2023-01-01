1 دولار بليزي إلى شلن كيني

تحويل BZD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١ bzd
٧٢ kes

1.00000 BZD = 72.33220 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 12:8 UTC
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BZD إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.0800589.30471.468541.670870.954818.4348
1GBP1.1688411.26245104.3871.716551.953051.1160121.5481
1USD0.925850.792111182.68571.35971.547030.8840517.0685
1INR0.01119760.009579780.01209410.01644420.01870980.01069170.206426

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / شلن كيني
1 BZD72.33220 KES
5 BZD361.66100 KES
10 BZD723.32200 KES
20 BZD1446.64400 KES
50 BZD3616.61000 KES
100 BZD7233.22000 KES
250 BZD18083.05000 KES
500 BZD36166.10000 KES
1000 BZD72332.20000 KES
2000 BZD144664.40000 KES
5000 BZD361661.00000 KES
10000 BZD723322.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / دولار بليز
1 KES0.01383 BZD
5 KES0.06913 BZD
10 KES0.13825 BZD
20 KES0.27650 BZD
50 KES0.69125 BZD
100 KES1.38251 BZD
250 KES3.45627 BZD
500 KES6.91255 BZD
1000 KES13.82510 BZD
2000 KES27.65020 BZD
5000 KES69.12550 BZD
10000 KES138.25100 BZD