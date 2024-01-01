Белизские доллары в кенийские шиллинги
Сконвертируйте BZD в KES по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BZD в KES
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|65,3850
|67,9625
|Низкий
|63,9675
|63,9675
|В среднем
|64,4252
|65,4065
|Изменить
|1.73%
|-2.02%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BZD к KES
За последние 30 дней максимальный курс BZD к KES составил 65,3850, а минимальный — 63,9675. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 64,4252. Изменение курса BZD к KES в процентном соотношении составило 1.73.
За последние 90 дней максимальный курс BZD к KES составил 67,9625, а минимальный — 63,9675. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 65,4065. Изменение курса BZD к KES в процентном соотношении составило -2.02.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в кенийские шиллинги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Белизский доллар / Кенийский шиллинг
|1 BZD
|65,38500 KES
|5 BZD
|326,92500 KES
|10 BZD
|653,85000 KES
|20 BZD
|1 307,70000 KES
|50 BZD
|3 269,25000 KES
|100 BZD
|6 538,50000 KES
|250 BZD
|16 346,25000 KES
|500 BZD
|32 692,50000 KES
|1000 BZD
|65 385,00000 KES
|2000 BZD
|130 770,00000 KES
|5000 BZD
|326 925,00000 KES
|10000 BZD
|653 850,00000 KES