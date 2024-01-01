Белизские доллары в кенийские шиллинги

Сконвертируйте BZD в KES по реальному обменному курсу

1 000 bzd
65 385 kes

BZ$1,000 BZD = Ksh65,39 KES

Среднерыночный курс в 03:59
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1 BZD в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий65,385067,9625
Низкий63,967563,9675
В среднем64,425265,4065
Изменить1.73%-2.02%
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Соотношение 1 BZD к KES

За последние 30 дней максимальный курс BZD к KES составил 65,3850, а минимальный — 63,9675. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 64,4252. Изменение курса BZD к KES в процентном соотношении составило 1.73.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к KES составил 67,9625, а минимальный — 63,9675. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 65,4065. Изменение курса BZD к KES в процентном соотношении составило -2.02.

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Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2831,37183,6491,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,0280,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

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Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Кенийский шиллинг
1 BZD65,38500 KES
5 BZD326,92500 KES
10 BZD653,85000 KES
20 BZD1 307,70000 KES
50 BZD3 269,25000 KES
100 BZD6 538,50000 KES
250 BZD16 346,25000 KES
500 BZD32 692,50000 KES
1000 BZD65 385,00000 KES
2000 BZD130 770,00000 KES
5000 BZD326 925,00000 KES
10000 BZD653 850,00000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Белизский доллар
1 KES0,01529 BZD
5 KES0,07647 BZD
10 KES0,15294 BZD
20 KES0,30588 BZD
50 KES0,76470 BZD
100 KES1,52940 BZD
250 KES3,82350 BZD
500 KES7,64700 BZD
1000 KES15,29400 BZD
2000 KES30,58800 BZD
5000 KES76,47000 BZD
10000 KES152,94000 BZD