История обменного курса белизский доллар–кенийские шиллинги

Обменный курс белизский доллар/кенийские шиллинги сейчас составляет 65,385, отражая изменение в размере 0.303% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.313% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 65,625, и минимумом, равным 64,033, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.187% увеличение стоимости.