سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الشلنات الكينية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الشلنات الكينية حاليًا 64.775 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.232% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.116% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الشلنات الكينية بين أعلى مستوى 64.775 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 64.6 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.212%.