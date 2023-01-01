5 روبل بيلاروسي إلى كرونة آيسلندية

تحويل BYN إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

٥ byn
٢٦٢٫٠٧ isk

1.00000 BYN = 52.41460 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:23 UTC
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BYN إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85471.079989.32411.468341.669730.954718.4406
1GBP1.1711.2635104.5111.717981.953611.11721.5758
1USD0.9260.791452182.71521.35971.546190.884117.0762
1INR0.01119520.00956840.012089710.01643830.0186930.01068850.206446

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / Icelandic Króna
1 BYN52.41460 ISK
5 BYN262.07300 ISK
10 BYN524.14600 ISK
20 BYN1048.29200 ISK
50 BYN2620.73000 ISK
100 BYN5241.46000 ISK
250 BYN13103.65000 ISK
500 BYN26207.30000 ISK
1000 BYN52414.60000 ISK
2000 BYN104829.20000 ISK
5000 BYN262073.00000 ISK
10000 BYN524146.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / الروبل البيلاروسي
1 ISK0.01908 BYN
5 ISK0.09539 BYN
10 ISK0.19079 BYN
20 ISK0.38157 BYN
50 ISK0.95393 BYN
100 ISK1.90786 BYN
250 ISK4.76965 BYN
500 ISK9.53930 BYN
1000 ISK19.07860 BYN
2000 ISK38.15720 BYN
5000 ISK95.39300 BYN
10000 ISK190.78600 BYN