روبل بيلاروسي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل BYN إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ byn
٤٣٬٤٨٠٫٧٠ bdt

1.00000 BYN = 43.48070 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 7:12 UTC
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BYN إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06488.40811.435121.658350.957518.1796
1GBP1.1582111.23235102.3961.662191.920751.1089921.0561
1USD0.939850.811458183.09031.34881.55860.899917.0861
1INR0.01131120.009765970.012035110.01623290.01875790.01083040.205633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / Bangladeshi Taka
1 BYN43.48070 BDT
5 BYN217.40350 BDT
10 BYN434.80700 BDT
20 BYN869.61400 BDT
50 BYN2174.03500 BDT
100 BYN4348.07000 BDT
250 BYN10870.17500 BDT
500 BYN21740.35000 BDT
1000 BYN43480.70000 BDT
2000 BYN86961.40000 BDT
5000 BYN217403.50000 BDT
10000 BYN434807.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الروبل البيلاروسي
1 BDT0.02300 BYN
5 BDT0.11499 BYN
10 BDT0.22999 BYN
20 BDT0.45997 BYN
50 BDT1.14993 BYN
100 BDT2.29987 BYN
250 BDT5.74967 BYN
500 BDT11.49935 BYN
1000 BDT22.99870 BYN
2000 BDT45.99740 BYN
5000 BDT114.99350 BYN
10000 BDT229.98700 BYN