1 روبل بيلاروسي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل BYN إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1 byn
43.55 bdt

1.00000 BYN = 43.55170 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 9:50 UTC
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BYN إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.079889.32281.468641.670480.954718.474
1GBP1.1694511.26275104.4571.717471.953511.1164821.604
1USD0.92610.791922182.72161.36011.547030.8841517.1087
1INR0.01119540.009573340.012088710.01644190.01870160.01068830.206823

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / Bangladeshi Taka
1 BYN43.55170 BDT
5 BYN217.75850 BDT
10 BYN435.51700 BDT
20 BYN871.03400 BDT
50 BYN2177.58500 BDT
100 BYN4355.17000 BDT
250 BYN10887.92500 BDT
500 BYN21775.85000 BDT
1000 BYN43551.70000 BDT
2000 BYN87103.40000 BDT
5000 BYN217758.50000 BDT
10000 BYN435517.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الروبل البيلاروسي
1 BDT0.02296 BYN
5 BDT0.11481 BYN
10 BDT0.22961 BYN
20 BDT0.45922 BYN
50 BDT1.14806 BYN
100 BDT2.29612 BYN
250 BDT5.74030 BYN
500 BDT11.48060 BYN
1000 BDT22.96120 BYN
2000 BDT45.92240 BYN
5000 BDT114.80600 BYN
10000 BDT229.61200 BYN