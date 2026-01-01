1 بولا بوتسواني إلى هريفنا أوكرانية

حوّل BWP إلى UAH بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
P1 BWP = 3.155 UAH

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من BWP إلى UAH،

يستخدم مخططنا التفاعلي من BWP إلى UAH متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من BWP إلى UAH اليوم

BWPUAH
1 BWP3.15 UAH
5 BWP15.77 UAH
10 BWP31.55 UAH
20 BWP63.09 UAH
50 BWP157.73 UAH
100 BWP315.46 UAH
250 BWP788.66 UAH
500 BWP1,577.31 UAH
1000 BWP3,154.62 UAH
2000 BWP6,309.24 UAH
5000 BWP15,773.10 UAH
10000 BWP31,546.20 UAH
UAHBWP
1 UAH0.32 BWP
5 UAH1.58 BWP
10 UAH3.17 BWP
20 UAH6.34 BWP
50 UAH15.85 BWP
100 UAH31.70 BWP
250 UAH79.25 BWP
500 UAH158.50 BWP
1000 UAH317.00 BWP
2000 UAH633.99 BWP
5000 UAH1,584.98 BWP
10000 UAH3,169.95 BWP

الأسئلة الشائعة