5 دولار بهامي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BSD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

5 bsd
8.41 nzd

1.00000 BSD = 1.68180 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:35 UTC
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BSD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.078289.21841.464951.668140.954218.4075
1GBP1.1688411.26025104.2831.71231.94981.1153121.5155
1USD0.927450.793493182.74751.35871.547150.88517.0724
1INR0.01120850.009589330.01208510.01641980.01869720.01069520.206319

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار البهامي / دولار نيوزيلندي
1 BSD1.68180 NZD
5 BSD8.40900 NZD
10 BSD16.81800 NZD
20 BSD33.63600 NZD
50 BSD84.09000 NZD
100 BSD168.18000 NZD
250 BSD420.45000 NZD
500 BSD840.90000 NZD
1000 BSD1681.80000 NZD
2000 BSD3363.60000 NZD
5000 BSD8409.00000 NZD
10000 BSD16818.00000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار البهامي
1 NZD0.59460 BSD
5 NZD2.97300 BSD
10 NZD5.94600 BSD
20 NZD11.89200 BSD
50 NZD29.73000 BSD
100 NZD59.46000 BSD
250 NZD148.65000 BSD
500 NZD297.30000 BSD
1000 NZD594.60000 BSD
2000 NZD1189.20000 BSD
5000 NZD2973.00000 BSD
10000 NZD5946.00000 BSD