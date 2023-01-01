1 دولار بهامي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BSD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١ bsd
١٫٦٨ nzd

1.00000 BSD = 1.68209 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:34 UTC
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BSD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.078289.22111.464951.668270.954218.4079
1GBP1.1688411.26025104.2861.71231.949951.1153121.516
1USD0.927450.793493182.751.35871.547270.88517.0728
1INR0.01120810.009589040.012084610.01641930.01869810.01069490.206318

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار البهامي / دولار نيوزيلندي
1 BSD1.68209 NZD
5 BSD8.41045 NZD
10 BSD16.82090 NZD
20 BSD33.64180 NZD
50 BSD84.10450 NZD
100 BSD168.20900 NZD
250 BSD420.52250 NZD
500 BSD841.04500 NZD
1000 BSD1682.09000 NZD
2000 BSD3364.18000 NZD
5000 BSD8410.45000 NZD
10000 BSD16820.90000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار البهامي
1 NZD0.59450 BSD
5 NZD2.97250 BSD
10 NZD5.94500 BSD
20 NZD11.89000 BSD
50 NZD29.72500 BSD
100 NZD59.45000 BSD
250 NZD148.62500 BSD
500 NZD297.25000 BSD
1000 NZD594.50000 BSD
2000 NZD1189.00000 BSD
5000 NZD2972.50000 BSD
10000 NZD5945.00000 BSD