5 ريال برازيلي إلى كرونة سويدية

تحويل BRL إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

5 brl
11.14 sek

1.00000 BRL = 2.22772 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:55 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

BRL إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 SEK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078689.15921.465441.666560.953818.3956
1GBP1.168511.26045104.1911.712511.947541.1145121.4971
1USD0.927150.793367182.6621.358651.545120.884217.0551
1INR0.01121590.009597730.012097510.01643620.0186920.01069660.206323

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الكرونا السويدية
1 BRL2.22772 SEK
5 BRL11.13860 SEK
10 BRL22.27720 SEK
20 BRL44.55440 SEK
50 BRL111.38600 SEK
100 BRL222.77200 SEK
250 BRL556.93000 SEK
500 BRL1113.86000 SEK
1000 BRL2227.72000 SEK
2000 BRL4455.44000 SEK
5000 BRL11138.60000 SEK
10000 BRL22277.20000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / الريال البرازيلي
1 SEK0.44889 BRL
5 SEK2.24444 BRL
10 SEK4.48888 BRL
20 SEK8.97776 BRL
50 SEK22.44440 BRL
100 SEK44.88880 BRL
250 SEK112.22200 BRL
500 SEK224.44400 BRL
1000 SEK448.88800 BRL
2000 SEK897.77600 BRL
5000 SEK2244.44000 BRL
10000 SEK4488.88000 BRL