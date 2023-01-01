بوليفيانو بوليفي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل BOB إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bob
٨٨٬٤٢٨ xof

1.00000 BOB = 88.42830 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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BOB إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063888.43371.435121.659850.957218.2168
1GBP1.1578111.23165102.3871.661561.921751.1082621.0911
1USD0.940.811919183.131.349051.560310.899817.1243
1INR0.01130790.009766860.012029410.01622820.01876950.0108240.205994

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 BOB88.42830 XOF
5 BOB442.14150 XOF
10 BOB884.28300 XOF
20 BOB1768.56600 XOF
50 BOB4421.41500 XOF
100 BOB8842.83000 XOF
250 BOB22107.07500 XOF
500 BOB44214.15000 XOF
1000 BOB88428.30000 XOF
2000 BOB176856.60000 XOF
5000 BOB442141.50000 XOF
10000 BOB884283.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Bolivian Boliviano
1 XOF0.01131 BOB
5 XOF0.05654 BOB
10 XOF0.11309 BOB
20 XOF0.22617 BOB
50 XOF0.56543 BOB
100 XOF1.13086 BOB
250 XOF2.82715 BOB
500 XOF5.65430 BOB
1000 XOF11.30860 BOB
2000 XOF22.61720 BOB
5000 XOF56.54300 BOB
10000 XOF113.08600 BOB