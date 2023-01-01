ألف فرنك غرب إفريقي إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل XOF إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

1000 xof
11.30 bob

1.00000 XOF = 0.01130 BOB

Mid-market exchange rate at 21:10
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8053481.368450.92181.5369210.15651.34975844.772
1 GBP1.241711.69921.144691.908412.61131.675981048.95
1 CAD0.7307540.58851110.673631.123117.42190.986335617.32
1 EUR1.08480.87361.4844911.6672611.01781.46421916.409

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Bolivian Boliviano
1 XOF0.01130 BOB
5 XOF0.05651 BOB
10 XOF0.11302 BOB
20 XOF0.22603 BOB
50 XOF0.56507 BOB
100 XOF1.13015 BOB
250 XOF2.82538 BOB
500 XOF5.65075 BOB
1000 XOF11.30150 BOB
2000 XOF22.60300 BOB
5000 XOF56.50750 BOB
10000 XOF113.01500 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 BOB88.48380 XOF
5 BOB442.41900 XOF
10 BOB884.83800 XOF
20 BOB1769.67600 XOF
50 BOB4424.19000 XOF
100 BOB8848.38000 XOF
250 BOB22120.95000 XOF
500 BOB44241.90000 XOF
1000 BOB88483.80000 XOF
2000 BOB176967.60000 XOF
5000 BOB442419.00000 XOF
10000 BOB884838.00000 XOF