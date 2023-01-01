1 بوليفيانو بوليفي إلى روبية باكستانية

تحويل BOB إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1 bob
44.13 pkr

1.00000 BOB = 44.13360 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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BOB إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855751.077589.10621.464811.669770.95418.392
1GBP1.1685711.2591104.1241.711681.951191.1148121.4917
1USD0.928050.794218182.69721.359451.549670.885417.0691
1INR0.01122260.009603930.012092310.01643890.0187390.01070650.206405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Pakistani Rupee
1 BOB44.13360 PKR
5 BOB220.66800 PKR
10 BOB441.33600 PKR
20 BOB882.67200 PKR
50 BOB2206.68000 PKR
100 BOB4413.36000 PKR
250 BOB11033.40000 PKR
500 BOB22066.80000 PKR
1000 BOB44133.60000 PKR
2000 BOB88267.20000 PKR
5000 BOB220668.00000 PKR
10000 BOB441336.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Bolivian Boliviano
1 PKR0.02266 BOB
5 PKR0.11329 BOB
10 PKR0.22659 BOB
20 PKR0.45317 BOB
50 PKR1.13293 BOB
100 PKR2.26585 BOB
250 PKR5.66463 BOB
500 PKR11.32925 BOB
1000 PKR22.65850 BOB
2000 PKR45.31700 BOB
5000 PKR113.29250 BOB
10000 PKR226.58500 BOB