1 بوليفيانو بوليفي إلى دينار بحريني

تحويل BOB إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1 bob
0.054 bhd

1.00000 BOB = 0.05444 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:41 UTC
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BOB إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855851.077489.0981.464941.670260.954218.4015
1GBP1.1684311.2589104.1081.711731.951631.1149121.5014
1USD0.928150.794344182.69721.35971.550270.8856517.0795
1INR0.01122360.009605460.012092310.01644190.01874630.01070960.206531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Bahraini Dinar
1 BOB0.05444 BHD
5 BOB0.27220 BHD
10 BOB0.54439 BHD
20 BOB1.08878 BHD
50 BOB2.72195 BHD
100 BOB5.44390 BHD
250 BOB13.60975 BHD
500 BOB27.21950 BHD
1000 BOB54.43900 BHD
2000 BOB108.87800 BHD
5000 BOB272.19500 BHD
10000 BOB544.39000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Bolivian Boliviano
1 BHD18.36920 BOB
5 BHD91.84600 BOB
10 BHD183.69200 BOB
20 BHD367.38400 BOB
50 BHD918.46000 BOB
100 BHD1836.92000 BOB
250 BHD4592.30000 BOB
500 BHD9184.60000 BOB
1000 BHD18369.20000 BOB
2000 BHD36738.40000 BOB
5000 BHD91846.00000 BOB
10000 BHD183692.00000 BOB