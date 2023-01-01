5 دولار بروني إلى جنيه سانت هيليني

تحويل BND إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

٥ bnd
٢٫٩١ shp

1.00000 BND = 0.58161 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:35 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BND إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 SHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855751.077589.10621.465291.670670.954318.4166
1GBP1.1685711.2591104.1241.712251.952241.1151621.5205
1USD0.928050.794218182.69721.35991.550510.8856517.092
1INR0.01122260.009603930.012092310.01644430.01874920.01070960.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بروني / جنيه سانت هيلانة
1 BND0.58161 SHP
5 BND2.90807 SHP
10 BND5.81613 SHP
20 BND11.63226 SHP
50 BND29.08065 SHP
100 BND58.16130 SHP
250 BND145.40325 SHP
500 BND290.80650 SHP
1000 BND581.61300 SHP
2000 BND1163.22600 SHP
5000 BND2908.06500 SHP
10000 BND5816.13000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / دولار بروني
1 SHP1.71936 BND
5 SHP8.59680 BND
10 SHP17.19360 BND
20 SHP34.38720 BND
50 SHP85.96800 BND
100 SHP171.93600 BND
250 SHP429.84000 BND
500 SHP859.68000 BND
1000 SHP1719.36000 BND
2000 SHP3438.72000 BND
5000 SHP8596.80000 BND
10000 SHP17193.60000 BND